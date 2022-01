Quirinale: fonti Nazareno, 'c.destra sta bloccando Paese con impossibile assalto al Colle'

22 gennaio 2022 a

Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Il centrodestra da settimane sta bloccando il Paese col suo impossibile assalto al Colle. Un assalto che respingiamo e non consentiremo". E' quanto si apprende da fonti del Nazareno, a proposito del Quirinale.

"I numeri lo certificano: nessuno ha la maggioranza in questo Parlamento e non è con una campagna mediatica martellante che il centrodestra la otterrà -spiegano le stesse fonti-. Il Pd ha una posizione coerente e lineare dall'inizio: presidente super partes di unità nazionale, sostenuto da una maggioranza larga almeno tanto quanto quella che sostiene l'attuale esecutivo, e patto di legislatura. Si ragioni su questo nell'interesse della nazione in una fase così complessa della vita repubblicana".