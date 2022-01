Lega: Fratoianni, 'assessora posta foto Hitler al telefono con Draghi, oltre ogni limite'

22 gennaio 2022 a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Pure il suo partito, la Lega, ha capito l'inaccettabile ed indegna posizione dell'assessora di Orvieto che ha pensato bene di pubblicare una foto di Hitler mentre telefona a Dragni, complimentandosi. Siamo ben al di là di ogni limite". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Ma non basta una sospensione o il ritiro magari momentaneo delle deleghe, per la dignità della politica e per il rispetto nei confronti dei cittadini di Orvieto, deve dimettersi senza indugio - conclude il leader di SI - e chiudere definitivamente ogni rapporto con la politica e l'amministrazione della cosa pubblica”.