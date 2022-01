Giustizia: Moratti, 'importante sostenere e incoraggiare impegno prezioso di tutti'

22 gennaio 2022 a

Milano, 22 feb. (Adnkronos) - "Oggi ho partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il tribunale di Milano. Importante sostenere e incoraggiare il prezioso impegno di tutti gli operatori della giustizia, in un contesto di convinta stima e collaborazione istituzionale". Lo scrive in un tweet l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti che ha partecipato alla cerimonia insieme al governatore Attilio Fontana e al sindaco di Milano Giuseppe Sala. In sala erano presenti diverse autorità tra cui l'ex procuratore capo di Milano Francesco Greco.