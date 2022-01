Calcio: Allegri, 'contro il Milan gara importante, dobbiamo restare attaccati in classifica'

22 gennaio 2022 a

Torino, 22 gen. - (Adnkronos) - "Ora affrontiamo il Milan che ha fatto un grande lavoro nell'ultimo anno e mezzo. Noi dobbiamo fare una partita importante per restare attaccati, non possiamo pensare in questo momento troppo in là. Noi siamo in grado di vedere solo la prossima partita”. Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del big match con il Milan. “Viviamo buon momento ma il percorso è ancora lungo. Domani è una partita bella da giocare, dispiace ci siano solo 5000 spettatori. È una partita importante per la classifica e bisogna fare bene”, aggiunge il tecnico bianconero.