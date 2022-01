Basket: Nba, James guida i Lakers alla vittoria a Orlando

22 gennaio 2022 a

Orlando, 22 gen. - (Adnkronos) - I Los Angeles Lakers (23-23) si impongono in trasferta con il punteggio di 116-105 sugli Orlando Magic (8-39). Sotto di otto lunghezze all'intervallo, il coach dei californiani Frank Vogel rompe gli indugi e mette in panchina Dwight Howard, schierando quintetti 'bassi' per tutta la ripresa. Il risultato immediato è un parziale di 20-2 che ribalta completamente la partita nel terzo quarto, chiudendolo sul 31-16 per poi vincere facilmente la partita e interrompere una striscia di tre sconfitte in fila. Nono ko consecutivo in casa per i Magic, che non vincono davanti al proprio pubblico dall'1 dicembre.

A guidare i Lakers non può che essere LeBron James, autore di 29 punti giocando esclusivamente da 'centro' nella ripresa. Ad accompagnarlo ci sono i 23 di Carmelo Anthony (19 solo nella ripresa con quattro triple a segno) e i 18 con 11 rimbalzi e 7 assist del discusso Russell Westbrook, elogiato da coach Vogel per la sua “disponibilità per permettere ai Lakers di vincere” dopo averlo messo in panchina nel finale contro Indiana. Ai Magic rimane giusto il massimo stagionale del rookie Jalen Suggs con 22 punti.