Basket: Nba, Atlanta sconfigge 110-108 Miami nonostante l'assenza di Gallinari

22 gennaio 2022

Atlanta, 22 gen. - (Adnkronos) - Terzo successo in fila per gli Atlanta Hawks (20-25), che superano in casa i Miami Heat (29-17) per 110-108, avvicinandosi alla zona play-in, distante solo due partite. A trascinare la franchigia della Georgia, priva dell'azzurro Danilo Gallinari out per un dolore al tendine d'Achille destro, ci pensano Trae Young e Kevin Huerter, a segno rispettivamente con 28 e 21 punti. Gli Heat, che rimontano da -18 fino al -2 grazie ai 21 punti di Bam Adebayo e ai 19 di Duncan Robinson, pagano le assenze di Kyle Lowry e Tyler Herro.