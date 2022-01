22 gennaio 2022 a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Giornata importante, per il Centrodestra e per l'Italia. Dopo la scelta generosa di #Berlusconi, ora vediamo se a sinistra continueranno a dire di no a tutte e tutti". Così in un tweet il leader della Lega Matteo Salvini.