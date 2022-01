Toscana: Mazzeo, 'Presentata pdl per istituire lo psicologo di base'

21 gennaio 2022 a

Firenze, 21 gen. - (Adnkronos) - "Oggi con i colleghi Andrea Vannucci , Enrico Sostegni e Iacopo Melio abbiamo presentato la proposta di legge regionale per istituire lo psicologo di base in Toscana accessibile a tutti. Una norma rivoluzionaria che finalmente dice una cosa semplice e chiara: la salute mentale è fondamentale come quella fisica e deve essere un diritto di tutti. I dati sulla salute mentale della popolazione parlano chiaro: la pandemia, il lockdown, la scarsa socialità e la paura in questi due anni hanno inciso in maniera decisiva sulla psiche di tutti noi. A farne le spese sono stati soprattutto bambini, pre-adolescenti e adolescenti, costretti a seguire le lezioni di scuola davanti a uno schermo o a non svolgere attività sportiva, ma anche donne e uomini di tutte le età. Oggi è un primo passo davvero significativo per l'istituzione di una figura di riferimento per tutte le cittadine e i cittadini toscani". Così su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.