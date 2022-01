Shoah: Sala, ‘memoria per rinsaldare coesione sociale con valori indiscussi'

21 gennaio 2022 a

Milano 21 gen. (Adnkronos) - “Come sempre, confermiamo la radicata vocazione di Milano alla memoria. Soprattutto in un momento in cui tutti noi stiamo pensando al futuro e a come usciremo da questa situazione, attingere ai nostri valori, al nostro passato e al nostro passato virtuoso, non è assolutamente sbagliato”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, presentando le iniziative organizzate per il Giorno della memoria sulla piattaforma “Milano è Memoria”, in una conferenza stampa a cui ha partecipato anche la senatrice a vita Liliana Segre.

“La nostra speranza è che 'Milano è Memoria' continui a svolgere il suo ruolo principale, quello di ricordare quello che è stato e di darci i giusti insegnamenti per il futuro”, ha detto Sala, sottolineando che “in questo momento più che mai ha anche lo scopo di rinsaldare la coesione della nostra comunità larga, che soffre e ha sofferto, come vediamo dalle difficoltà della tenuta del quadro sociale”.

“Rinsaldare la coesione attraverso i valori che devono essere indiscussi è estremamente utile. E se non fossero valori indiscussi, io mi auguro che lo siano senz'altro. Sarà l'occasione per scegliere da che parte stare”, ha concluso il sindaco di Milano.