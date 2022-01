Quirinale: Ricci (Pd), 'ci sono solo due nomi, Draghi e Mattarella' (2)

21 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - "Credo che la Meloni -prosegue Ricci- abbia tutto l'interesse a sostenere Draghi al Quirinale. Ora la palla passa a Salvini, la richiesta unanime di una candidatura di Draghi può venire solo da lui. Così dimostrerebbe di essere un leader responsabile e in sintonia con il Paese, ma temo non lo farà".

Anche Berlusconi, secondo Ricci, dovrebbe puntare sul nome dell'attuale presidente del Consiglio al Colle: "Considerandosi un numero uno e non riuscendo nella sua operazione, dovrebbe essere molto più propenso ad andare su un altro numero uno. Sa benissimo che se il voto in Parlamento non sarà largo, cadrà subito il governo. A questo punto invece di avere un Presidente della Repubblica che garantisce stabilità, ci ritroveremmo un Presidente della Repubblica che deve gestire immediatamente una crisi di governo, perché non credo che Draghi resterebbe al suo posto se non ci fossero le condizioni politiche che ci sono oggi".