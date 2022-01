Quirinale: Iv, 'bene voto positivi, questione diritti fondamentale'

21 gennaio 2022 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Soddisfazione" da Italia Viva per la decisione del Consiglio dei Ministri di consentire ai grandi elettori positivi di partecipare al voto per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. “Una questione fondamentale di diritto in vista del voto per il Presidente della Repubblica”, sottolineano fonti di partito, “che Italia Viva ha rimarcato con forza anche in cdm dopo l'approvazione dell'odg in Parlamento e che opportunamente il Consiglio dei Ministri ha sostenuto e approvato”.