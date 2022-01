21 gennaio 2022 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la celebrazione di questo congresso" e a "Nicola Irto per il suo impegno e la sua dedizione e in bocca al lupo per il lavoro che lo aspetta da oggi". Così Enrico Letta intervenendo all'assemblea del Pd Calabria dopo l'elezione a segretario regionale di Nicola Irto.