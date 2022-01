Covid: da lunedì in Lombardia punti tamponi per la scuola

21 gennaio 2022 a

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Da lunedì 24 gennaio in Lombardia saranno attivati punti tampone dedicati al mondo della scuola. Lo comunica la Direzione generale Welfare della Regione in una nota, in cui evidenzia che "negli ultimi giorni si stia assistendo ad una crescente domanda di tamponi proveniente dal mondo scuola (quarantena per contatto scolastico/sorveglianza attiva)".

"Per questo motivo Regione Lombardia - spiega Guido Grignaffini a capo delle Task Force Tamponi regionale - in collaborazione con le Ats, si è attivata per creare dei percorsi dedicati a questa tipologia di richiesta nei punti tampone gestiti da Asst e privati, che si vanno ad affiancare alla già capillare offerta delle farmacie. Si conferma, infatti, che il canale preferenziale per questa casistica rimangono le farmacie".

Da lunedì 24 gennaio saranno già operativi percorsi dedicati alla popolazione scolastica nei punti tampone di Ats Milano a Trenno, Rho Fiera e Codogno.