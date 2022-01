Quirinale: Draghi imperscrutabile su Colle, in Cdm 'nuove misure settimana prossima'**

21 gennaio 2022 a

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Nessun accenno sulla partita del Colle, che lo vede indiscusso protagonista in campo. Mario Draghi, raccontano alcuni ministri all'Adnkronos, non avrebbe fatto alcun accenno al Quirinale nella riunione di questa mattina. Un confronto, quello sì e già in cabina di regia con i capidelegazione a inizio mattinata, sul decreto per consentire ai grandi elettori positivi di votare la settimana prossima, come chiesto dal Parlamento. Per il resto, silenzio del presidente del Consiglio. Che, di fronte ad alcuni ministri che rimarcavano la necessità di intervenire con nuovi provvedimenti chi per un'urgenza chi per un'altra, ha rassicurato: "vareremo nuove misure la settimana prossima", mostrandosi molto tranquillo sul lavoro da portare avanti, racconta chi ha preso parte alla riunione.