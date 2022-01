Covid: in Lombardia 32.677 nuovi casi e 121 morti**

21 gennaio 2022 a

a

a

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Sono 32.677 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 121 i morti, portando così a 36.378 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. Lo rende noto Regione Lombardia. 202.298 i tamponi effettuati mentre il rapporto test/positivi si attesta al 16,1%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono 276 (+5) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva calano a 3.503 (-216).