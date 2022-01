SquaredFinancial conclude il 2021 con 7 prestigiosi premi

20 gennaio 2022 a

a

a

- LIMASSOL, Cipro, 20 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Lo scorso anno abbiamo assistito all'ingresso nel settore finanziario di milioni di nuovi intermediari finanziari e aspiranti trader. La sicurezza, le tariffe e l'affidabilità dei broker sono stati esaminati attentamente dal momento che i trader hanno cercato ogni possibile margine per ottenere rendimenti. Tenendo presenti questi aspetti, il broker globale online SquaredFinancial ha sorpreso il settore aggiudicandosi, secondo il suo report riepilogativo del 2021, ben 7 prestigiosi premi.

"Obiettivo di SquaredFinancial è raggiungere i propri clienti in tutto il mondo e fornire loro servizi apprezzati e una gamma diversificata di strumenti finanziari, unitamente a una tecnologia all'avanguardia", ha dichiarato Husam Al Kurdi, CEO di SquaredFinancial. "L'Europa è un terreno fertile per il trading e rappresenta anche la nostra più grande base clienti; pertanto, siamo entusiasti di aver ottenuto il premio Best Broker in Europe 2021, confermando ancora una volta la fiducia dei nostri trader in SquareFinancial", ha aggiunto Al Kurdi.

Fondamentale per il successo delle intermediazioni

SquaredFinancial offre un ambiente di trading sicuro e protetto, oltre a risorse formative affidabili per aiutare i trader principianti a familiarizzare con questo settore in costante evoluzione. Inoltre, i trader possono fare affidamento sugli strumenti di trading completi del marchio come indicatori tecnici, calendari economici e calcolatori di trading per prendere decisioni sagge.

Tali fattori hanno aiutato SquareFinancial, broker regolamentato e sicuro, a ottenere premi quali Most Transparent Forex Broker 2021 e Best Broker in Europe 2021. Inoltre, premi come Best Forex Customer Service e Best Customer Service Experience sono la prova dell'eccellente assistenza ai clienti offerta da questo broker alla sua clientela. SquaredFinancial ha ottenuto anche il titolo di Miglior CEO Forex per il 2021, assegnato a Al Kurdi e il Best Client Fund Securities Cyprus 2021.

"Sebbene la pandemia di Covid-19 abbia colpito tutti i settori, SquaredFinancial continuerà ad ampliare il suo portafoglio di prodotti, migliorando l'assistenza ai clienti e offrendo ai trader un percorso di trading completo", ha dichiarato Al Kurdi.

Informazioni su SquaredFinancial

SquaredFinancial è un broker finanziario multi-asset consolidato il cui obiettivo è aiutare i trader a controllare e diversificare i loro portafogli di investimento. La società è autorizzata e regolamentata e rappresenta un partner ideale per investitori istituzionali e individuali. Offre un mix perfetto di eccellente conoscenza del mercato, servizio clienti dedicato e tecnologia ultramoderna ma intuitiva per assistere i trader di tutti i livelli di esperienza. Il marchio intende fornire strumenti di trading superiori, velocità di esecuzione eccezionali, diversi tipi di account, accesso alle apprezzate piattaforme di trading MT4 e MT5 e risorse documentate gratuite, oltre ad account demo e islamici. Inoltre, SquaredFinancial offre un programma di affiliazione ai suoi nuovi broker (IB, Introducing Broker).