Sputnik V dimostra una forte protezione contro la variante Omicron, con un'attività di neutralizzazione del virus oltre 2 volte superiore rispetto al vaccino Pfizer, secondo un unico studio comparativo indipendente condotto dall'Istituto Spallanzani in Italia

- Studi precedenti hanno anche dimostrato un ulteriore rafforzamento significativo della protezione contro Omicron da parte del richiamo Sputnik Light, che può anche essere un richiamo universale ad altri vaccini per rafforzare e prolungare la loro protezione contro Omicron.

MOSCA, 20 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Il Gamaleya Centro Nazionale di Ricerca di Epidemiologia e Microbiologia (Centro Gamaleya) e il Fondo Russo di Investimenti Diretti (RDIF, il fondo sovrano russo, investitore dei vaccini Sputnik V e Sputnik Light coronavirus), hanno annunciato oggi un unico studio comparativo indipendente condotto presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani (Italia) da un team congiunto di ricercatori dell'Istituto e del Centro Gamaleya che dimostra che 2 dosi di Sputnik V forniscono titoli medi geometrici (GMT) di anticorpi neutralizzanti del virus contro la variante Omicron di COVID rispetto a 2 dosi di vaccino Pfizer (2.1 volte più alto in totale e 2.6 volte più alto 3 mesi dopo la vaccinazione).

Un articolo di un team di 12 scienziati italiani e 9 russi guidati da Francesco Vaia, direttore dell'Istituto Spallanzani e Alexander Gintsburg, direttore del Centro Gamaleya, è stato pubblicato su medRxiv (il server di preprint per le scienze della salute) ed è disponibile su:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.15.22269335v1

Lo studio è stato condotto nell'Istituto Spallanzani nelle stesse condizioni di laboratorio dell'Istituto Spallanzani italiano su gruppi comparabili di sieri di individui vaccinati con Sputnik V e Pfizer, senza alcuna differenza statisticamente significativa nell'attività neutralizzante contro la variante Wuhan.

I vantaggi dello Sputnik V sono l'uso della glicoproteina S nativa (proteina spike senza stabilizzazione della prolina e altre modifiche) e l'uso di un regime di vaccinazione prime- boost eterologo. Il vaccino Pfizer utilizza la proteina spike in una forma stabilizzata con la prolina a differenza dello Sputnik V. La stabilizzazione con la prolina e altre modifiche possono spostare una risposta immunitaria prevalentemente verso il dominio di legame del recettore (RBD) attivamente mutante della proteina spike. Nella variante Omicron, un numero sostanziale di mutazioni è stato registrato esattamente nel RBD, che è il motivo per cui un calo così significativo dell'attività neutralizzante contro questa variante può essere osservato nei sieri dei vaccinati Pfizer.

Il potenziamento con Sputnik Light come parte dell'approccio "mix & match" può aiutare ad affrontare la bassa efficacia dei vaccini mRNA contro Omicron così come la documentata, e rapidamente calante, efficacia dei vaccini mRNA contro COVID-19. Le collaborazioni tra vaccini adenovirali e mRNA potrebbero fornire una protezione più forte contro Omicron e altre varianti.

Sulla base dei dati raccolti dall'Istituto Spallanzani e dei risultati di studi precedenti, il boosting eterologo ("mix & match") con Sputnik Light è la soluzione migliore per aumentare l'efficacia di altri vaccini ed estendere il periodo di protezione del richiamo in quanto la configurazione ottimale della piattaforma adenovirale fornisce una migliore protezione contro Omicron e altre mutazioni:

a. Sputnik Light come richiamo aumenta significativamente l'attività di neutralizzazione del virus contro Omicron, che è paragonabile ai titoli osservati dopo Sputnik V contro il virus di tipo selvaggio, associato ad alti livelli di protezione. I risultati dello studio sono stati riassunti in un articolo disponibile su:

www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.17.21267976v1

b. Sputnik Light ha già mostrato forti risultati come richiamo in studi "mix & match" in Argentina. Una combinazione di Sputnik Light con vaccini prodotti da AstraZeneca, Sinopharm, Moderna e Cansino, condotta in 5 province (Città e Provincia di Buenos Aires, così come Córdoba, La Rioja e San Luis) ha dimostrato che Sputnik Light induce una risposta anticorpale e delle cellule T più forte rispetto ad un regime omologo (due iniezioni dello stesso vaccino). Ogni combinazione di "cocktail di vaccini" con Sputnik Light ha fornito un titolo anticorpale più alto il 14° giorno dopo la somministrazione della una seconda dose rispetto ai regimi omologhi originali (stesso vaccino come prima e seconda dose) di ciascuno dei vaccini.

c. Poiché la durata della protezione vaccinale è la chiave per evitare un frequente boosting, gli autori di un altro studio in Argentina hanno notato che la protezione contro il coronavirus rimane stabile dopo la vaccinazione con il vaccino russo Sputnik V come conseguenza della maturazione degli anticorpi, con conseguente miglioramento della potenza degli anticorpi alle mutazioni di fuga virale.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.22.21262186v1

d. Lo studio condotto da un certo numero di istituti molto rispettati negli Stati Uniti (Centro Medico Beth Israel Deaconess, Università Harvard, Istituto Ragon di MGH, MIT e Università della Carolina del Nord) ha dimostrato che il richiamo del vaсcino Pfizer con vettore Ad26 produce un'ottima protezione durevole contro Omicron con un aumento di 4 volte superiore di cellule T specifiche per Omicron e 2.4 volte di titoli anticorpali neutralizzanti contro il richiamo Pfizer. Sputnik Light è basato sul vettore Ad26 ed è il richiamo universale per altri vaccini contro tutte le mutazioni:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.02.21267198v2

e. Uno studio americano su 168 milioni di persone ha dimostrato che il vaccino COVID one-shot basato su Ad26 è superiore contro le infezioni e le ospedalizzazioni rispetto ai vaccini mRNA a due dosi che calano rapidamente. Nel sesto mese dopo la vaccinazione, la protezione Pfizer contro l'ospedalizzazione è scemata 4 volte, mentre non vi era alcuna prova di protezione calante contro l'ospedalizzazione per il vettore Ad26:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.05.22268648v1

f. Un altro studio condotto su quasi 500.000 operatori sanitari in Sudafrica ha dimostrato l'85% di efficacia del richiamo Ad26 contro l'ospedalizzazione causata dalla variante Omicron:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.28.21268436v1.full-text

La collaborazione tra i produttori di vaccini attraverso il potenziamento eterologo ("mix & match") con altri vaccini è necessaria per affrontare il rapido declino dell'efficacia dei vaccini mRNA contro COVID-19, che è stato documentato in più studi:

a. Lo studio negli Stati Uniti tra la popolazione di 65+ anni ha dimostrato che la diminuzione dell'efficacia del vaccino mRNA contro il Delta ha accelerato dopo il mese 4, raggiungendo un minimo di circa il 20% nei mesi dal 5 al 7

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2787183

b. Secondo i dati svedesi, l'efficacia del vaccino Pfizer contro il ceppo Delta sta scendendo a meno del 30% dopo 6 mesi

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

c. L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha informato che coloro che avevano ricevuto tre dosi del vaccino di Pfizer hanno notato che la loro protezione contro la malattia sintomatica causata dalla variante Omicron e' scesa al 45% entro 10 settimane.

https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-sars-cov-2- variants-technical-briefings

Alexander Gintsburg, direttore del Centro Nazionale di Ricerca dell'Epidemiologia e Microbiologia, ha detto:

"Lo studio congiunto del Centro Gamaleya e dell'Istituto Spallanzani ha confermato i risultati ottenuti nel nostro studio separato pubblicato nel dicembre 2021. I dati scientifici concreti dimostrano che Sputnik V ha una maggiore attività di neutralizzazione del virus contro Omicron rispetto ad altri vaccini e avrà un ruolo importante nella lotta globale contro questa nuova variante contagiosa."

Denis Logunov, vice direttore del Centro Nazionale di Ricerca dell'Epidemiologia e Microbiologia, ha notato:

"L'Istituto Spallanzani è uno dei principali centri di ricerca europei e il nostro studio congiunto ha fornito un'opportunità unica per l'analisi indipendente di diverse piattaforme vaccinali contro Omicron. La piattaforma vettoriale adenovirale nel nucleo dei vaccini Sputnik V e Sputnik Light ha dimostrato ancora una volta di essere la soluzione migliore per creare un'immunità forte e duratura contro COVID e le sue nuove varianti."

Kirill Dmitriev, CEO del Fondo Russo di Investimenti Diretti, ha commentato:

"I risultati dello studio in Italia confermano che Sputnik V offre la protezione più forte contro Omicron. La piattaforma adenovirale ha mostrato un'alta efficacia nel combattere le mutazioni di COVID in precedenza. L'associazione di diverse piattaforme è la chiave e il potenziamento eterologo ("mix & match") con Sputnik Light aiuterà a rafforzare l'efficacia di altri vaccini alla luce della sfida combinata di Delta e Omicron."

Il Fondo Russo di Investimenti Diretti (RDIF) è il fondo sovrano russo istituito nel 2011 per effettuare co-investimenti azionari, principalmente in Russia, insieme a rinomati investitori finanziari e strategici internazionali. RDIF agisce come un catalizzatore di investimenti diretti nell'economia russa. La società di gestione di RDIF ha sede a Mosca. Attualmente, RDIF ha esperienza nell'implementazione congiunta di successo di più di 100 progetti con partner stranieri per un totale di oltre 2.1 trilioni di rubli e che copre quasi tutte le regioni della Russia. RDIF ha stabilito i rapporti strategici congiunti con i principali co-investitori internazionali di più di 18 paesi per un totale di più di 40 miliardi di dollari. Ulteriori informazioni possono essere trovate su www.rdif.ru

