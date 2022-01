Sci: Cdm, Goggia leader con salto di porta nella prima prova della discesa di Cortina

20 gennaio 2022 a

Cortina, 20 gen. - (Adnkronos) - Sofia Goggia davanti a tutte nel primo training cronometrato della discesa femminile di Coppa del mondo, in programma a Cortina d'Ampezzo. Sull'Olympia delle Tofane la campionessa bergamasca, ancora un po' acciaccata dalla caduta di Alternmarkt, ha fatto segnare il miglior tempo con un 1'37″83 (con salto di porta). Venti centesimi a separarla da Ramona Sieberhofer, ultima vincitrice delle due discese sul massimo circuito disputatesi nella località ampezzana; l'austriaca sarà una delle rivali da tenere d'occhio in vista della gara. Buona prestazione anche per Federica Brignone: la valdostana, terza a 33 centesimi da Goggia, è stata tecnicamente perfetta nei curvoni centrali della zona Scarpadon e molto veloce anche nel tratto di scorrimento finale.

Si è fatta notare la statunitense Breezy Johnson, al rientro, quarta a 66 centesimi davanti alla ticinese Lara Gut-Behrami, quinta a 80 centesimi, e alla ceca Ester Ledecka sesta a 82 centesimi. Entra nelle prime 15 anche Elena Curtoni, 14esima al traguardo a 1″29. Più attardate Nadia Delago 25esima, Marta Bassino 27esima ma notevole nei tratti tecnici a lei più congeniali, Nicol Delago 28esima e Roberta Melesi 29esima. Trentasettesima Francesca Marsaglia e Karoline Pichler 50esima. Prossimo appuntamento venerdì con la seconda prova cronometrata a partire dalle ore 11.30.