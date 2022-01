Quirinale: Popolo Viola e Sardine in piazza il 23, 'Berlusconi candidato irricevibile'

20 gennaio 2022 a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "A Roma ci vedremo domenica 23 gennaio, dalle 14 in poi in una iniziativa che abbiamo lanciato come Popolo Viola insieme alle Sardine e a tantissime altre associazioni. Non aspetteremo le giravolte di colui che ha smentito più volte con la sua lingua biforcuta, perché anche la sola ipotesi della sua candidatura, del suo nome letto dal Presidente Fico durante lo scrutinio, ci fa rabbrividire". Così Gianfranco Mascia del Popolo Viola.

"Abbiamo già dato, e l'elezione del Presidente della Repubblica non può essere derubricata come questione di parte, quasi che noi ci opponessimo alla candidatura di Berlusconi solo perché proposta dal centrodestra. I problemi sono altri, inerenti alle caratteristiche negative della persona, che tutti conosciamo. Ed è un problema tutto italiano che anche nel centrodestra non si consideri inopportuno, irricevibile, non adeguato proporre Berlusconi come candidato al Quirinale".

"Ecco perché lanciamo il nostro appello a tutte le forze democratiche, alle associazioni, ai partiti a tutte le personalità e le cittadine e i cittadini a organizzare e partecipare con noi a queste mobilitazioni ovunque sia possibile, contro il peggiore incubo che possa capitare alla democrazia italiana. Ci vediamo per strada", conclude Mascia.