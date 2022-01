Quirinale: Gubitosa (M5S), 'con Berlusconi in campo nessun dialogo con centrodestra'

20 gennaio 2022 a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Fino a quando il centrodestra non toglierà dal tavolo il nome di Berlusconi, non sarà possibile parlare di profili condivisi per il Quirinale". Lo ha detto il vicepresidente del M5S Michele Gubitosa, intervistato da 'Porta a Porta'. "I cittadini su questo ci chiedono delle prese di posizione forti. Nessuna azione in Aula può essere esclusa", ha aggiunto in merito alla possibilità di abbandonare l'Aula nel caso in cui la candidatura di Berlusconi non venisse ritirata.