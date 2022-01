Quirinale: Conte, Salvini? 'Non si parla di nomi ma di Presidente rappresentativo di tutti'

20 gennaio 2022 a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Con Matteo Salvini "c'è stato un incontro, come con altri leader politici... è un periodo in cui ci si confronta e si parla anche delle prospettive del Quirinale". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intercettato dalle telecamere del Fatto Quotidiano dopo l'incontro con il segretario della Lega. A chi gli chiede se abbiano parlato di Draghi, "no, non si parla di nomi, ma di schemi politici - replica l'ex premier - c'è la consapevolezza di dover allargare lo spettro del confronto perché abbiamo bisogno di un Presidente super partes, autorevole, che rappresenti il più ampio schieramento delle forze politiche presenti in Parlamento e non possiamo quindi eleggere un Presidente di parte. Ho rappresentato a Salvini anche di questo, dell'esigenza di eleggere un Presidente che possa rappresentare tutti”.

Con Salvini, assicura, “non si è parlato di rimpasto, non si è parlato di questi dettagli, non ci siamo entrati”. Quanto alla candidatura di Silvio Berlusconi, "credo che abbiano in programma un incontro e si confronteranno anche loro".