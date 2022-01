20 gennaio 2022 a

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Più di 330 le #AgoràDemocratiche organizzate in questi mesi, 530 le proposte emerse e discusse in piattaforma, tanti gli incontri organizzati in queste settimane e nelle prossime". Lo scrive Enrico Letta su Twitter, rilanciando l'ultimo aggiornamento dei dati delle Agorà democratiche.