Partiti: sondaggio Porta a Porta, Pd primo con 21,6%, Fdi al 18,9 e Lega al 18,5

20 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Cresce il Pd, primo partito con il 21,6%, cala Fdi ch si ferma al 18,9 seguita dalla Lega al 18,5%. E' quanto emerge dal sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani di oggi per Porta a Porta di Alessandra Ghisleri di Euromedia Research. Nel dettaglio, il Pd cresce dello 0.3% rispetto ad un mese fa e si attesterebbe come primo partito italiano con il 21.6%. Segue Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni con il 18.9% (- 0.6% dal 20 dicembre 2021); quindi la Lega di Salvini al 18.5% che guadagna lo 0.7% in un mese.

Il Movimento 5stelle invece perde, secondo Ghisleri, l'1.3%, fermandosi al 14.4%. Forza Italia sarebbe oggi all'8.2%, perdendo lo 0.5%. L'alleanza tra Azione di Calenda e + Europa è al 4.8% cedendo 1.1% sempre dal 20 dicembre dello scorso anno. Italia Viva di Renzi cresce dello 0.3% e arriva al 2.3%. Mdp-Art.1 sarebbe oggi al 2.1% (-0.3), la Federazione dei Verdi anch'essa al 2.1% (+0.5), Sinistra Italiana all'1.9% (+0.3). Infine gli altri di centrodestra all'1.6% (+0.4%).

Se si guarda alle coalizioni, quella di centrodestra (Fdi + Lega + Fi + Altri di Centrodestra) otterrebbe il 47.2%, mentre quella di centrosinistra (Pd + M5S + Mdp-Art.1 + SI) si fermerebbe al 40%. Non coalizzati al momento sono Italia Viva, + Europa con Azione e la Federazione dei Verdi.