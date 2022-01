Nasce Alperia Green Future

20 gennaio 2022 a

Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - Il Gruppo Alperia ha costituito una nuova società denominata Alperia Green Future, che ingloberà Alperia Bartucci Srl, Gruppo Green Power e Solar Total acquisita di recente. Questa nuova società ha la sede legale a Bolzano, mentre, quelle operative rimangono a Soave e Mirano. L'operazione consente di avere un punto di riferimento strategico nel Nordest continuando nel percorso di radicamento del Gruppo Alperia sul territorio con l'obiettivo di essere sempre più un'azienda orientata alla sostenibilità ed alla transizione ecologica.

Infatti, nell'organizzazione di Alperia questa nuova società rientra nella Business Unit definita “Smart Region”, promotrice di una serie di iniziative ad alto contenuto tecnologico per città e cittadini rafforzando il posizionamento su condomini, Pubblica Amministrazione, Sanità e servizi smart per il cittadino e le città. Sono in corso di sviluppo iniziative interessanti per offrire un'offerta all'avanguardia dei trend di mercato.

“Con la nascita di questa nuova società - spiega Johann Wohlfarter, Ceo di Alperia - Alperia conferma la volontà di essere un player centrale nello sviluppo del Nordest anche per quel che riguarda la transizione ecologica, che nel nostro piano industriale rivesto un ruolo di primaria importanza. In linea con i nostri valori e la nostra identità abbiamo voluto tutelare l'occupazione delle società incorporate all'interno del Alperia Green Future, che sarà fondamentale nel nostro percorso di sviluppo sul territorio”.

L'attività di Alperia Green Future si svilupperà lungo 4 assi principali che rappresentano anche fattori strategici di sviluppo per le imprese e le comunità del territorio: riqualificazione energetica degli edifici (Alperia Green Future opera come General Contractor nello sviluppo di progetti di efficienza energetica per gli edifici, acquisendo il credito fiscale maturato dal cliente finale tramite gli incentivi statali, ad esempio Ecobonus e Superbonus 110%); consulenza strategica per le imprese (consulenza di alto livello finalizzata a definire una strategia di decarbonizzazione per imprese o enti pubblici)

E ancora, contratti di prestazione energetica (comunemente chiamati Energy Perfomance Contract sono contratti in cui Alperia Green Future sostiene l'investimento di un progetto di efficienza energetica e/o di decarbonizzazione, condividendo i benefici ottenuti con il cliente finale); e intelligenza artificiale (Sybil Solutions, sistemi di automazione avanzata che, in maniera predittiva, riescono ad ottimizzare processi produttivi complessi e i sistemi di climatizzazione degli edifici)

Alperia Green Future, dichiara il Ceo Luca Fresi, “nasce con l'ambizione del Gruppo Alperia di porre il cliente al centro del proprio modello di business. Abbiamo trasferito vent'anni di esperienza in ambito industriale al settore terziario e residenziale e, di recente, a quello della Pubblica Amministrazione. Il modello di Alperia Green Future si completa e distingue grazie all'applicazione dell'Intelligenza Artificiale, la tecnologia Sybil, che è in grado, con logiche predittive, di stabilizzare i processi produttivi e migliorare le condizioni di comfort ottenendo un eccezionale risparmio energetico".