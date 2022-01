Milano: gip, 'da rapper arrestati reati non casuali, spregiudicati e pericolosi'

20 gennaio 2022 a

Milano, 20 gen. (Adnkronos) - I tre rapper arrestati a Milano per più rapine a quattro ragazzi a Milano e a Vignate hanno agito "facendosi forti della forza intimidatrice del numero dei partecipanti" e in un caso usando anche la violenza "modalità che depongono per azioni delittuose certamente non occasionali da parte di soggetti adusi alla realizzazione di reati contro il patrimonio e comunque segnale di una particolare spregiudicatezza sintomo di una concreta pericolosità sociale". Lo scrive il gip Manuela Scudieri nell'ordinanza di misura cautelare nei confronti del 18enne Samy Dhahri, di Zaccaria Mouhub noto come Baby Gang, e Amine Ez Zaaraoui conosciuto come Neima Ezza.

Secondo il gip per Zaccaria è necessario il carcere per contenere il pericolo di recidiva, mentre per gli altri due sono sufficienti i domiciliari essendo Amine incensurato e data la giovane età dell'altro ragazzo ammesso all'affidamento in prova a giugno del 2021 per altri motivi.