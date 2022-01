20 gennaio 2022 a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Piena solidarietà ad Andrea Orlando, intimidazioni vigliacche e insensate non fermeranno il suo impegno e quello dei suoi collaboratori al ministero del Lavoro per riforme che miglioreranno il Paese. Vicinanza a nome dell'intera Inps". Ad affermarlo in un tweet è il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico.