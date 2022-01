Imprese: Fsi cede quota Kedrion a Permira e reinveste in combinazione con Bpl (2)

20 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - “Ho conosciuto la famiglia Marcucci nel 2012, quando Kedrion aveva un fatturato di 250 milioni di euro, principalmente in Italia. In dieci anni l'azienda ha quadruplicato la sua dimensione, con oltre l'80% all'estero ed una significativa presenza negli Stati Uniti", ha detto Maurizio Tamagnini, amministratore delegato di Fsi. "Questo investimento testimonia il ruolo di Fsi come partner di imprenditori familiari coraggiosi che aprono il capitale ad un fondo paziente per la crescita trasformazionale. Con questo obiettivo Fsi ha deciso di effettuare un nuovo investimento nella nuova combinazione Kedrion-Bpl per accompagnarlo nella prossima fase di sviluppo”.

"Siamo molto felici di collaborare con Permira, e siamo lieti che condividano la nostra visione dell'enorme potenziale di crescita globale di questo settore importante e dinamico", ha affermato Paolo Marcucci, presidente di Kedrion. “Il gruppo unificato non solo apporterà gli asset complementari necessari per essere un player globale di primo piano; ci consentirà anche di raggiungere più pazienti che necessitano di terapie plasma-derivate. In questa entusiasmante partnership con Permira la nostra famiglia è pienamente rivolta al futuro di Kedrion, e non vediamo l'ora di collaborare con i nostri colleghi di Bpl per abbracciare insieme il futuro”.

Per Silvia Oteri, head of Healthcare di Permira, ha spiegato l'investimento "si inserisce perfettamente nel segmento Specialty Pharma della nostra strategia: sostenere realtà altamente specializzate in aree terapeutiche attrattive e resilienti. Insieme, le due aziende disporranno di un portfolio significativo di prodotti farmaceutici in grado di aiutare i pazienti con disturbi del sistema immunitario o della coagulazione. Da parte nostra, non vediamo l'ora di lavorare con loro per costruire una realtà di primissimo piano specializzata in malattie rare e profondamente impegnata verso pazienti e donatori".