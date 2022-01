HOPIUM annuncia la quotazione delle sue azioni alla Borsa di Parigi su Euronext Growth

20 gennaio 2022 a

- 1° giorno di quotazione: 01/20/2022

- Nuovo ticker: ALHPI

- Codice ISIN invariato: FR0014000U63

PARIGI, 20 gennaio 2022 /PRNewswire/-- HOPIUM, il produttore francese di berline alimentate a idrogeno di alta gamma, quotata all'Euronext Access Paris dal 23/12/2020, annuncia il trasferimento delle proprie azioni alla Borsa di Parigi su Euronext Growth. Questo trasferimento rientra nel piano di sviluppo dell'azienda e sarà effettivo a partire dalla sessione di trading del 20 gennaio.

L'obiettivo di questo trasferimento al mercato Euronext Growth di Parigi è quello di consentire a Hopium di essere quotata su un mercato più adeguato alle sue dimensioni, di offrire un quadro normativo più adatto agli investitori e di beneficiare di maggiore visibilità.

Il progetto di trasferimento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda il 13 gennaio 2022. Le azioni quotate alla Borsa di Parigi su Euronext Growth saranno inserite nell'ambito di una procedura accelerata di ammissione alla negoziazione delle azioni esistenti, senza emissione di nuove azioni.

Le azioni Hopium precedentemente con doppia quotazione saranno ora quotate in negoziazione continua.

A far data dal 20 gennaio 2022, il nuovo ticker per le azioni Hopium sarà ALHPI. Il codice ISIN rimarrà invariato: FR0014000U63. Inoltre, le azioni Hopium rimarranno idonee per PEA e PEA-PME.

In questa occasione Olivier Lombard, CEO e fondatore di Hopium, ha dichiarato:

"La quotazione di Hopium su Euronext Growth consentirà ai nuovi investitori di unirsi a questa grande avventura industriale e imprenditoriale. Sin dal suo lancio, Hopium ha sviluppato metodicamente il proprio piano d'azione. Dopo la presentazione del nostro prototipo rolling Alpha 0, lo scorso giugno, proseguiamo la nostra fase di pre-industrializzazione con lo sviluppo di nuovi prototipi, previsti per il quarto trimestre del 2022, nonché la costruzione della nostra fabbrica e di un centro di ricerca e sviluppo. Il nostro obiettivo di iniziare a commercializzare Hopium Machina entro il 2025 rimane invariato. A tal fine, nella prima metà del 2022 raccoglieremo nuovi fondi a sostegno del nostro ramp-up nelle prossime fasi di sviluppo."

Il documento informativo relativo al trasferimento della quotazione delle azioni Hopium sul mercato Euronext Growth Paris è disponibile sul sito web dell'azienda: https://www.hopium.com/#Investors e sul sito web Euronext.

Informazioni su HOPIUM

Olivier Lombard, il più giovane vincitore della 24 ore di Le Mans, alla luce dell'esperienza acquisita sui circuiti di gara, ha fondato Hopium, casa produttrice di veicoli alimentati a idrogeno di alta gamma. Con un'esperienza all'insegna della cultura automotive, Olivier Lombard ha guidato per 7 anni auto da corsa a idrogeno, classificandosi come il racer più esperto al mondo in questo campo. Le gare sono state per Olivier Lombard e il suo team un laboratorio a cielo aperto, che ha consentito loro di riflettere su nuove soluzioni di mobilità per le odierne sfide ambientali. Considerando che il settore dei trasporti da solo è responsabile del 20% delle emissioni di gas a effetto serra, l'azienda si sta posizionando come attore nel contesto del cambiamento climatico. Hopium riunisce un team di esperti e partner leader in prima linea nell'innovazione nei settori delle celle a combustibile alimentate a idrogeno, della tecnologia e dell'ingegneria automobilistica.

www.hopium.com @hopiumooffical www.instagram.com/hopiumofficial

