ESKUTE annuncia il lancio dei nuovi modelli 2022 di e-Bike da montagna e da città

ROMA, 20 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Dopo la rapida espansione del mercato nel 2021, ESKUTE, un'azienda di e-Bike in rapida crescita, ha appena annunciato i suoi nuovi piani per aggiornare la popolarissima serie di city bike e mountain bike. I nuovi modelli del 2022 vanteranno un'autonomia di guida e una durata della batteria significativamente migliorate rispetto ai loro predecessori. Allo stesso tempo, ESKUTE nel 2022, prevede di lanciare sul mercato anche il suo primo modello di bici elettrica con pneumatici Fat.

L'industria delle e-Bike sta attraversando un periodo di rapida crescita in quanto sempre più consumatori cercano soluzioni di trasporto sostenibili che li aiutino a rimanere attivi e che proteggano l'ambiente. Secondo una ricerca condotta da Statista, il mercato globale delle e-Bike dovrebbe valere oltre 120 miliardi di dollari entro il 2030, con i soli europei che dovrebbero acquistare 10 milioni di biciclette in più all'anno. Per cogliere questo slancio in linea con le opportunità del mercato, ESKUTE ha ampliato rapidamente la sua aproduttività nel 2021, con il lancio di quattro modelli: tra cui due biciclette urbane e due mountain bike off-road.

Tutti i modelli di e-bike ESKUTE sono pienamente conformi alle normative europee sull'Electronic Power Assisted Cycles (EPAC) e sono limitati a 250W di potenza, quindi i ciclisti che le utilizzano non hanno bisogno di una licenza per guidare sulle strade pubbliche. Le e-bike entry-level da montagna e da città sono dotate di un motore posteriore Bafang montato sul mozzo, e di una trasmissione da 7 velocità e pneumatici antiforatura. La durata della batteria migliora passando fino a 60 o 70 km per carica.

Per coloro che cercano maggiori prestazioni sono disponibili i modelli Pro di ESKUTE, che sono dotati di un motore mid-drive per una migliore trazione e stabilità sulla strada e sui sentieri sterrati, e una maggiore capacità della batteria un'autonomia che va oltre i 90 km. I modelli Pro hanno anche un sensore di coppia, con un potenza di picco da 65 N.m. Questa caratteristica rende la bici prestante, fa risparmiare tempo e lavoro fisico durante le pedalate, e prolunga la durata della batteria. Entrambe le tipolgie di e-bike, da montagna e da città, sono progettate in base ai rispettivi scenari d'uso, in modo che i clienti ottengano i massimi benefici.

ESKUTE: "Il mercato delle e-bike ha attirato molta attenzione negli ultimi anni, con pazienza abbiamo conquistato la fedeltà dei clienti lavorando duro nel 2021, con le nostre eccezionali capacità di R&S e una forte catena di approvvigionamento. I nostri modelli 2022 si baseranno sulle solide basi delle nostre e-bike esistenti e incorporeranno il feedback dei clienti per portare un'esperienza di guida migliorata per i consumatori di tutto il mondo", Queste sono le parole di Alan Chen, il CEO di ESKUTE.

ESKUTE nel 2021 è riuscita a raggiungere una rapida crescita delle vendite nei suoi canali online. Nonostante la pandemia e le sfide della catena di approvvigionamento globale, ESKUTE ha sempre mantenuto il miglior prezzo e una fornitura sufficiente per i clienti. Questo impegno nel servizio ha visto il marchio registrare una crescita del 140% nel mercato del Regno Unito tra il Q2 e il Q4 2021, e una crescita del 175% nell'Unione Europea.

Oltre ad aggiornare le sue serie di prodotti nel 2022, ESKUTE ha messo gli occhi sull'apertura di negozi fisici e centri post-vendita con assistenza, e sulla cooperazione con i rivenditori e i partner commerciali. In questo modo, l'azienda cerca di espandere la produzione locale in Europa e aiutare più persone a pedalare una bici elettrica, per il divertimento e per la salvaguardia del pianeta.

