Roma, 20 gen (Adnkronos) - 'Bugie, chiusure, contagi alle stelle. Governo un unico commento. Green pass è stato un falimento'. E' lo striscione che i parlamentari di Fratelli d'Italia hanno esposto davanti alla Camera dei deputati in un flash mob organizzato in piazza Montecitorio dopo il via libera definitivo dell'aula al Dl super green pass. Alla manifestazione ha preso parte anche Giorgia Meloni.