Casoria scopre la formula prezzi bassi sempre con Dodecà

20 gennaio 2022 a

a

a

(Casoria (NA) 20 gennaio 2022) - Prodotti freschi, una linea mdd rinforzata e attenzione al green: dal 21 gennaio in via Padula 149

Casoria (NA) 20 gennaio 2022 - Continua l'espansione di Multicedi in Campania. L'azienda campana leader della distribuzione inaugurerà venerdì 21 gennaio alle 9.30 a Casoria, in via Padula 149, il 17esimo punto vendita a insegna Dodecà.

Dodecà sarà il primo supermercato della città di Casoria slegato dalle logiche promozionali classiche e basato sulla politica commerciale dell'Every Day Low Price. L'assortimento di circa 7000 referenze è ragionato e completo e tarato su di una politica commerciale di prezzi bassi sempre. Il cliente troverà all'interno del supermercato 1000 referenze a marchio Decò, riconosciute dai consumatori di 7 regioni d'Italia per i loro standard qualitativi e il prezzo estremamente competitivo, che rappresentano appieno la misura della convenienza di Dodecà. Inoltre, i prodotti di linea premium Gastronauta permetteranno al consumatore attento e “gourmand” di spaziare tra squisitezze e sapori ricercati a un prezzo sempre accessibile.

Grande l'enfasi al mondo dei freschi. Tra i tanti reparti specializzati, la panetteria, vero fiore all'occhiello del supermercato, nella quale sarà gestito l'intero processo di panificazione, dalla scelta delle farine alla vendita del prodotto. Non solo pani, ma anche pizze, focacce e le immancabili sfizioserie della rosticceria napoletana, tutte rigorosamente di produzione propria. Nel reparto macelleria il cliente potrà spaziare tra tagli e preparati della tradizione e un notevole assortimento di carni dal mondo. Non mancheranno la gastronomia con cucina, la pescheria, l'ortofrutta e un'enoteca attenta alle selezioni speciali. L'offerta è poi completata dal congelato sfuso, reparto molto ampio, che offre una selezione di prodotti da forno legati alla tradizione locale, dolciumi, nonché prodotti ittici e verdure.

Il nuovo punto vendita è fornito di un ampio parcheggio scoperto, un distributore di bevande calde e un ecocompattatore: grazie alla collaborazione pluriennale con CORIPET, infatti, Dodecà mette a disposizione di tutti i cittadini un macchinario che permette il corretto conferimento di bottiglie e flaconi in PET, garantendo una premialità in forma di buoni sconti del valore di 3€ al raggiungimento di determinate soglie (200 bottiglie). Al giovedì sconto del 10% per gli over 65. Il punto vendita garantisce anche il servizio di consegna a domicilio.

“Dodecà arriva oggi a Casoria con una grande sfida – racconta Giuseppe D'Angelo, direttore generale Multicedi -, quella di portare in questa città una nuova idea di supermercato: parliamo, infatti, di un EDLP moderno, focalizzato sulla frequenza quotidiana, che è in grado di stringere col cliente una relazione forte, basata sulla lealtà e la promessa di convenienza quotidiana per tutti. Dopo un percorso di sviluppo del format EDLP, quest'apertura è ormai la conferma del successo di un modello commerciale che sostituisce la ricerca del risparmio alla consapevolezza di convenienza in un'accezione ampia, non solo economica, ma anche qualitativa. Questa è una miscela che punta a fidelizzare il consumatore all'insegna, al negozio fisico e al mix di contenuti che esso offre, prim'ancora che alle singole marche, che diventano così solo una parte di un progetto ben più ampio di relazione con il consumatore”.

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Stando agli ultimi dati Nielsen - GNLC di febbraio 2021, Multicedi ha in Campania una quota di mercato del 14,8%, considerando tutti i format: Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. La quota sale al 18,7% nel mercato che considera soltanto Iper, Super e Liberi Servizi. Nel 2020, ha registrato un fatturato di oltre 1,3 miliardi di euro, con Decò più i 5 marchi insegna di proprietà: Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. Nel 2020, con il partner Gruppo Arena, dà vita a Decò Italia, società consortile che gestisce l'insegna Decò, unitamente al mondo della Marca Privata, per i circa 600 punti vendita dell'intero network. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie. Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i punti vendita Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.

Per informazioni:

Direttore Commerciale Multicedi

Vittorio Amatucci -

0823.507111

[email protected]

Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione per Multicedi

Ilaria Melillo - [email protected]

Fabrizio Galassi - [email protected]

Fabio Valli – [email protected]