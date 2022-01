Calcio: Mondiali Qatar, 1,2 milioni di biglietti richiesti in 24 ore

20 gennaio 2022 a

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - L'inizio della fase di biglietteria della Coppa del Mondo Fifa 2022 Qatar ha generato un'immensa domanda in tutto il mondo. I fan di tutti gli angoli del globo hanno richiesto 1,2 milioni di biglietti nelle prime 24 ore. I paesi da cui sono stati richiesti più biglietti sono Qatar, Argentina, Messico, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Inghilterra, India, Arabia Saudita, Brasile e Francia. Per la finale, che si svolgerà il 18 dicembre 2022 al Lusail Stadium, sono stati richiesti più di 140.000 posti, mentre per la partita di apertura sono più di 80.000. Dato il forte interesse per il torneo, la Fifa ricorda ai fan di tutto il mondo che fifa.com/es/tickets è l'unico sito ufficiale in cui è possibile ottenere i biglietti per la Coppa del Mondo Qatar 2022 legittimamente.

Per questo primo periodo di vendita, le domande possono essere presentate fino all'8 febbraio alle 13:00 .m.) (ora di Doha). La data in cui vengono inviate le richieste è irrilevante -non importa se viene eseguita il primo giorno o l'ultimo giorno- poiché tutte le voci verranno assegnate al termine della fase di candidatura. Nel caso in cui la domanda superi la quota disponibile per il mercato nazionale o internazionale, i biglietti saranno assegnati tramite lotteria. Tutti i candidati riceveranno una comunicazione entro martedì 8 marzo, in cui saranno informati se la loro richiesta è stata parzialmente o totalmente accettata, o è stata respinta, e saranno fornite sia le istruzioni da seguire che il termine per pagare i biglietti assegnati.