Ue: Smeriglio (S&D), 'ottimo Macron, visione e concretezza'

19 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Un grandissimo Macron nel discorso di inaugurazione del semestre di presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea. Un leader che sa coniugare una visione a lungo raggio con la concretezza di valori solidi. Stato di diritto, cambiamento climatico, rivoluzione digitale, rapporto strategico con i Paesi africani, difesa dell'autodeterminazione delle donne i temi cruciali da lui sottolineati. L'Europa come potenza diplomatica e destino comune. Consapevole della partita in corso contro gli stati autoritari e di quanto le nostre democrazie siano un'esperienza da salvaguardare. Una consapevolezza collocata saldamente in Europa oltre la dimensione nazionale e nazionalista”. Così in una nota Massimiliano Smeriglio, eurodeputato S&D.