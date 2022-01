Turismo: Ciani (Demos), 'bene legge regionale Lazio su botteghe storiche'

19 gennaio 2022 a

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Roma da oggi ha un'ulteriore possibilità di promozione della propria identità, grazie alla legge di tutela delle botteghe storiche approvata dal Consiglio della Regione Lazio”. Lo dice il capogruppo capitolino di Demos Paolo Ciani.

"Ho sottoscritto e promosso con la collega Leonori la legge in Consiglio Regionale e oggi come consigliere capitolino e come membro della commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali, accolgo con grande soddisfazione questa legge che sulla capitale ha una rilevanza determinante -spiega Ciani-. Tutelare le botteghe storiche, identificative di un certo prodotto, ma anche di una tradizione culturale specifica è un modo concreto per tutelare la storia di una famiglia, di una casa di produzione, di un locale artistico, ma anche l'identità della stessa Roma e il made in Italy più specifico, artigianale, contraddistinto da lavorazioni e tecniche che rischierebbero di scomparire”.