Melbourne, 19 gen. - (Adnkronos) - Alexander Zverev si qualifica per il terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il tedesco, numero 3 del mondo e del seeding, supera l'australiano John Millman, numero 89 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-0 in poco meno di due ore.