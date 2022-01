Spazio: Di Palma, 'Grottaglie diventerà importante polo tecnologico'

19 gennaio 2022 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Con la convocazione del tavolo istituzionale l'Enac rinnova l'impegno per far partire il progetto dello spazioporto a Grottaglie. Lo scalo così diventerà un importante polo tecnologico per lo sviluppo delle nuove modalità del trasporto aereo che comprendono dai droni ai microsatelliti, sino ai velivoli sub orbitali". Ad affermarlo in una nota è il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma dopo che l'Enac oggi ha convocato per il 27 gennaio il tavolo istituzionale per programmare le attività necessarie per rendere concretamente operativo lo spazioporto di Taranto Grottaglie.

"Per trasformare il progetto in realtà concreta - sottolinea Di Palma-, bisogna chiamare a raccolta gli altri player istituzionali e privati, anche con partecipazioni di natura economica, per favorire insediamenti produttivi all'interno del sedime aeroportuale jonico. Si tratta di un territorio ricompreso in una Zona Economica Speciale (Zes) e pertanto, nella fase iniziale, le start up potranno essere richiamate anche dalle agevolazioni fiscali e dalle semplificazioni amministrative".

La programmazione operativa per l'avvio di Grottaglie, conclude il presidente dell'Enac, "rappresenta un ulteriore passo concreto per attuare le strategie governative in materia di space economy".