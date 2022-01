Scuola: Giannelli (presidi), 'silenzio su ffp2, ancora non consegnate a tutti quelle garantite'

19 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Ancora nessuna novità sulle mascherine ffp2, non è cambiato nulla. Silenzio sulla nostra richiesta di distribuzione gratuita a studenti e professori, fatta quando abbiamo anche domandato la posticipazione del rientro in presenza". Così all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, che aggiunge: "alcuni dirigenti mi hanno tra l'altro riferito che non sono ancora state consegnate neanche le ffp2 garantite dal Governo, che andavano richieste entro il 4 gennaio al Ministero. I presidi possono supplire temporaneamente comprandole con i fondi a loro disposizione. Ma andare avanti per mesi è altra questione".