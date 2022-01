Sci: mondiali paralimpici, Giacomo Bertagnolli oro nel gigante (2)

19 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - "E' fantastico, sono felicissimo per questa vittoria totalmente inaspettata, anche perché fino a due giorni fa mi trovavo a casa, bloccato dal Covid -ha commentato Bertagnolli-. Fortunatamente l'ultimo tampone ha dato esito negativo e sono potuto partire. E' il primo oro iridato che vinco insieme ad Andrea e sono molto orgoglioso di questo, soprattutto perché conquistato a un mese e mezzo dall'inizio delle Paralimpiadi. Il tracciato era molto buono. Certo, se avessi avuto più tempo per testare la neve sarebbe stato ancora meglio ma siamo stati bravi a gestire la gara e alla fine è andata molto bene".

"Straordinario oro nello Slalom Gigante per Giacomo Bertagnolli e la guida Andrea Ravelli alla prima prova nel Mondiale di Lillehammer. Una super prestazione del portabandiera azzurro che ha dato un'altra grande dimostrazione di carattere e di talento. Complimenti a Giacomo per questo successo e complimenti anche a Federico Pelizzari protagonista, anche oggi, di una prova maiuscola. Un applauso anche a tutta la squadra azzurra che a Lillehammer sta portando in alto i colori del nostro Paese", ha dichiarato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.