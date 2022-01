Rai: Anzaldi (Iv), 'Tg3-Tg1 oscurano indagini Grillo, no titoli e notizia data alla fine'

19 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Grillo indagato è la notizia di apertura dei principali quotidiani, ma ieri sera Tg3 e Tg1 non la avevano nemmeno nei titoli e l'hanno relegata a fine tg. Rimedieranno oggi o continueranno a oscurare il caso? Il leader M5s indagato non è una notizia per la Rai servizio pubblico?". Lo domanda su Twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.