Quirinale: Fratoianni vede anche Conte, 'nessun nome ma da noi è no a Draghi al Colle'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Nessun nome" anche nell'incontro con Giuseppe Conte dopo quello di Enrico Letta ma, se dovesse essere quello di Mario Draghi, "noi abbiamo già detto che non lo voteremmo". Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, che oggi ha visto Enrico Letta e poi Giuseppe Conte. "Noi siamo per indicare una proposta ispirata ai valori della democrazia e della costituzione e che sappia affrontare la pandemia. Non ci sono anticipazioni di nomi".

Negli incontri, spiega Fratoianni, si è "molto discusso del futuro, di quello che accadrà dopo il Colle", della possibile "coalizione" che verrebbe messa in discussione anche se ci si dovesse dividere sul voto del capo dello Stato. "Se ci dividessimo sul presidente della Repubblica è scontato che il percorso della coalizione andrebbe avanti, d'altra parte questo percorso sta andando avanti anche in questo momento che ci vede all'opposizione".