Quirinale: Fontana, 'abbassato numero positivi ma tempo stringe per soluzione'

19 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Si è leggermente abbassato" il numero dei parlamentari positivi che restano, comunque al momento, nell'ordine di qualche decina ma il tempo stringe per trovare una soluzione e più ci si avvicina all'avvio delle votazioni per il Colle, "più diventa difficile trovarla". Così il questore della Camera, Gregorio Fontana, parlando con i cronisti alla Camera sul nodo del voto per i parlamentari positivi al Covid. Una difficoltà, ricorda Fontana, dovuta anche al fatto che per adottare regole ad hoc serve "l'unanimità in capigruppo". Al momento, riferisce Fontana, non ci sono novità sulla questione.