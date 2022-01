Quirinale: Conte a Letta-Speranza, serve nome alternativo, opportuno che Draghi resti a P. Chigi

19 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Siamo disposti ad adottare qualsiasi strategia per far saltare la candidatura di Silvio Berlusconi, compresa l'uscita dall'Aula", è quanto trapela all'Adnkronos da fonti M5S di primo piano al termine dell'incontro tra i tre leader del fronte progressista (Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza) sul Quirinale. "C'è totale sintonia - rimarcano le stesse fonti - nel dire che la candidatura di Silvio Berlusconi va assolutamente superata". Il leader pentastellato, nel corso del summit che si è svolto questa mattina nella sua abitazione romana, avrebbe inoltre insistito sulla necessità di "trovare un nome alternativo" perché - il ragionamento dell'ex premier - è "opportuno che Mario Draghi resti alla guida di Palazzo Chigi". Non trapelano nomi, al termine del vertice, ma le stesse fonti spiegano che l'incontro, definito "molto positivo" dai tre, è stato "franco e diretto": un colloquio tra persone che "si conoscono molto bene, che hanno confidenza". "Bisogna continuare compatti come fronte progressista", viene spiegato. E il tweet-fotocopia postato dai tre leader va proprio in questa direzione. "Aspettiamo un segnale dal centrodestra per superare la candidatura di Berlusconi", concludono le fonti.

(di Antonio Atte)