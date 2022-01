Quirinale: Bindi, 'io candidata contro Berlusconi? Grazie per stima ma escludo ipotesi'

19 gennaio 2022 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Io candidata di bandiera contro Berlusconi? “Mi fa piacere questo attestato di stima e affetto, me lo godo alla grande anche perché so che non accadrà mai. Uscire dall'aula è dimostrazione evidente di non disponibilità, ma non credo che ci arriveremo”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è l'ex ministra e presidente Pd Rosy Bindi. La preoccupa la possibilità che il Cavaliere possa esser candidato al Colle? “Sono un po' meno preoccupata di qualche giorno fa ma anche solo l'averci pensato è grave. Prima si archivia questa pagina non edificante e prima si inizierà a lavorare per trovare una soluzione corretta”. Lei comunque esclude ogni possibilità di candidarsi? “Direi di si”.