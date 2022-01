Quirinale: Barelli, 'Camera dia seguito a odg per consentire voto a positivi'

19 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "La Camera dei deputati, approvando l'ordine del giorno di Forza Italia a mia prima firma, per garantire a tutti i 1009 grandi elettori -anche se Covid positivi o in quarantena -il voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, ha ribadito il primato della democrazia, delle regole e del buon senso. Sarebbe stato impensabile impedire la partecipazione a uno dei momenti fondamentali della vita istituzionale del nostro Paese. Adesso, attendiamo che questo impegno venga tradotto in fatti concreti dagli organi competenti della Camera, nel pieno rispetto delle norme sanitarie che valgono per tutti”. Lo afferma il capogruppo d Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli.