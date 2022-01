Ortofrutticola Mugello: Scaramelli-Sguanci (Iv), 'Toscana terrà aperto il tavolo di crisi aziendale'

19 gennaio 2022 a

Firenze, 19 gen. - (Adnkronos) - "La Toscana terrà aperto il tavolo di crisi aziendale, affinché Italcanditi non sposti la produzione a Bergamo ma rilanci la produzione nello stabilimento di Marradi, elabori un piano industriale con prospettive di tempi e investimenti adeguati, che non comporti una riduzione degli organici attuali e garantisca, oltre ai livelli occupazionali, la qualità della produzione. In particolare con la garanzia della continuità della produzione dei marron glacés nello stabilimento dell'Ortofrutticola del Mugello". Così Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale e capogruppo di Italia Viva, sulla proposta di risoluzione collegata alla Comunicazione della Giunta regionale in merito alla crisi occupazionale dell'Ortofrutticola del Mugello a Marradi, a prima firma di Scaramelli, che ha visto l'approvazione all'unanimità dell'Aula.

L'atto è la sintesi delle mozioni presentate da Italia Viva, Partito Democratico, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. “Bene l'approvazione della Risoluzione sullo stabilimento di Marradi dell'Ortofrutticola del Mugello che rappresenta una crisi aziendale simbolo per la Toscana e per l'Italia che hanno la necessità di recuperare il forte ritardo nella presenza delle donne nel mondo del lavoro. La Toscana non può permettere che chiuda o venga ridimensionata un'azienda simbolo per la stragrande maggioranza di donne occupate e per l'eccellenza delle produzioni autoctone”.

In Aula è intervenuto anche il Consigliere regionale Maurizio Sguanci (Italia Viva), che in merito ai dati emersi dal tavolo di crisi regionale spiega: “il 50% dei lavoratori stagionali e a tempo indeterminato sarebbero stati licenziati e mettere a casa gli stagionali significa privare le famiglie di lavoro, quindi di sostegni fondamentali. La Toscana deve continuare a monitorare e seguire con massima attenzione per il bene della forza lavoro, delle lavoratrici e per non privare il nostro territorio di questa produzione di eccellenza. C'è una grande differenza fra produrre marron glacés con i marroni di Marradi o con prodotti di seconda o terza scelta”.