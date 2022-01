Olimpiadi: Fontana, 'a Bormio per fare il punto in vista del 2026'

19 gennaio 2022 a

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Un messaggio augurale che vuole simboleggiare anche un passaggio di testimone. È questo il significato del video che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha registrato oggi a Bormio, in provincia di Sondrio, in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino che inizieranno il 4 febbraio. "Un saluto - spiega Fontana - destinato agli organizzatori cinesi, agli atleti e a tutti gli appassionati in vista del passaggio di consegne che ci vedrà poi protagonisti con i Giochi olimpici invernali 2026".

La visita, continua Fontana, "è stata anche l'occasione per incontrare il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e fare con lei, insieme all'assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori, il punto della situazione in vista del traguardo del 2026".