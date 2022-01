M5S: inchiesta Grillo, a breve al via analisi su materiale sequestrato

19 gennaio 2022 a

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Inizierà "nei prossimi giorni" l'analisi del materiale informatico sequestrato nell'inchiesta della procura di Milano che vede indagati per traffico di influenze illecite il garante M5S Beppe Grillo e Vincenzo Onorato fondatore della compagnia di navigazione Moby. E' quanto si apprende da fonti investigative. Ieri, su delega del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e del pm Cristiana Roveda, gli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano hanno eseguito le perquisizioni in due società, Beppe Grillo srl e la Casaleggio Associati, e presso cinque persone (non indagate) che potrebbero avere materiale ritenuto interessante per ricostruire rapporti e contratti tra Grillo, la Casaleggio e il gruppo Onorato.

L'ipotesi accusatoria è che dietro a contratti pubblicitari - 240 mila euro in due anni a favore dell'ex comico genovese e un contratto triennale di 600mila euro l'anno per la Casaleggio Associati - si nascondano richieste di pressioni politiche per favorire la compagnia di navigazione.

Ipotesi accusatoria che potrebbe essere dimostrata attraverso le chat conservate nei cellulari di Onorato e in quelli sequestrati ai cinque non indagati. Così come elementi utili alle indagini potrebbero emergere da documenti, contratti corrispondenza, appunti e hard disk finiti nelle mani della Guardia di finanza. La mole di carte sequestrate non sarebbe enorme, ma ci vorrà comunque tempo per analizzarla nel dettaglio e con le cautele del caso.