Lavoro: Fratoianni, 'salario minimo è priorità'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Non ci sono scuse o alibi che tengano. Ogni giorno che passa ci sono nuovi disastrosi dati: se il lavoro povero riguarda un lavoratore su quattro, introdurre un salario minimo di almeno 10 euro/l'ora è una priorità. E dovrebbe esserlo per chiunque, non solo per noi". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

"Ora lo ammettono anche esponenti del governo Draghi, ma dimenticano di dire - conclude l'esponente dell'opposizione di sinistra - che questo esecutivo non farà niente di tutto questo, dato che al suo esordio ha cancellato proprio il salario minimo dal Pnrr".