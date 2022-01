Giustizia: Iv, 'anche con differenze vedute sì a relazione Cartabia'

19 gennaio 2022 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Abbiamo passato la prima parte della legislatura a assistere all'affermazione di un'idea più populista e demagogica, diretta più che altro a dare risposte al malcontento della gente. La giustizia non è questa; lei ha esordito, nel primo incontro, dicendo che il suo faro è la Costituzione. Io mi auguro che questo faro non manchi mai". Lo ha detto Giuseppe Luigi Cucca, vice presidente di Iv in Senato, intervenendo in dichiarazione di voto.

“Credo che mai la magistratura abbia attraversato un periodo di difficoltà estrema come quello che sta attraversando adesso. Pertanto è indispensabile che in tempi brevissimi si arrivi a una soluzione, ma a questa soluzione si può arrivare soltanto con un confronto diretto nella sede deputata, che è il Parlamento. Anche se ci sono ovviamente delle differenze di visuale (come lei stessa ha detto), è evidente che noi di Iv-Psi, voteremo convintamente a favore della sua relazione, pregandola però di metter mano a quelle criticità che sono emerse e che esistono” ha concluso".