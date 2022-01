Covid: Iv, 'rivedere norme su quarantene scuola primaria'

19 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Rivedere le regole sulla gestione dei casi di positività da Covid nella scuola primaria, eliminando le contraddizioni rispetto alla norma generale secondo chi ha ricevuto il booster o due dosi da non più di 120 giorni è esentato dalla quarantena". Lo prevede un ordine del giorno al Dl Green pass, a firma di Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura della Camera, che è stato approvato.

"Secondo le regole attuali, le persone asintomatiche che hanno ricevuto la dose booster o hanno completato il ciclo vaccinale da non più di 120 giorni, sono esentati dalla quarantena. La circolare emanata dal ministero della Salute e dell'Istruzione prevede, invece, che due casi di positività in una classe della scuola primaria determinino l'ingresso automatico in Dad. E che per il ritorno all'attività in presenza sia necessaria una quarantena di 10 giorni con test di uscita negativo per tutti i ragazzi. Oltre a essere in contrasto con la norma generale, la quarantena assoluta mette in difficoltà le famiglie e scoraggia le stesse famiglie a far vaccinare i loro figli quando invece le regole dovrebbero andare nella direzione opposta di incentivare la somministrazione del vaccino tra i più piccoli". "E' quindi necessario che si rivedere le norme garantendo, qualora sia necessario il ricorso alla Dad, una maggiore libertà di movimento a studenti vaccinati o guarditi", conclude.